34-річна вбивця пригощала сусідів останками коханого під час барбекю

Келлі М. Кокран вже відбуває тюремне ув'язнення за вбивство власного чоловіка Джо, а також коханця Кріса Рігана. Однак тепер поліція підозрює, що насправді 34-річна жінка є серійної вбивцею і на її рахунку набагато більше жертв, повідомляє Metro.

Сім'я і друзі Келлі вважають, що вона причетна ще до дев'яти смертей. Також родичі підозрюють, що вона приготувала на барбекю останки Кріса і пригостила ними сусідів. Злочинницю вже засудили до 65 років в'язниці після того, як вона визнала себе винною у вбивстві чоловіка, якому вона ввела смертельну дозу героїну в їхньому будинку в Індіані в 2016 році. Втім на той момент вона вже відбувала довічне ув'язнення за вбивство Кріса, якого вона застрелила, а потім розчленувала в 2014 році.

У новому документальному фільмі її брат Колтон стверджує, що у сестри було набагато більше жертв по всій Індіані, Мічігані, Теннессі і Міннесоті. Поліцейський, який займався двома попередніми вбивствами, сподівається, що зібрані ним докази дозволять закінчити розслідування.

Розслідування зникнення Кріса почалося в 2014 році, коли стало відомо, що Келлі була останньою, хто бачив його в живих. Слідчим так і не вдалося дізнатися, що сталося, і справа затихла. Однак у 2016 році Джо знайшли мертвим внаслідок передозування, а пізніше з'ясувалося, що це було вбивство.

На допиті Келлі зізналася в обох злочинах.