Північна Корея вимагає від США дотримання "двосторонньої поваги"

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин проведе заплановані на 12 червня переговори з президентом США Дональдом Трампом тільки в разі, якщо Вашингтон відмовиться від вимоги ядерного роззброєння півострова в односторонньому порядку. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Кім Ге Гван, передає Yonhap.

За словами заступника голови МЗС КНДР, переговори відбудуться, якщо Білий дім буде "щиро зацікавлений" в поліпшенні двосторонніх відносин.

Нагадаємо, Північна Корея може відмовитися від переговорів зі США через навчання, які проводять Вашингтон і Сеул. Йдеться про навчання Max Thunder, які почалися на території Корейського півострова 11 травня.