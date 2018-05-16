Няня зарізала дітей «за велінням диявола» і отримала довічне

Фото: Lucas Jackson / Reuters

У США няню визнали винною у вбивстві двох малолітніх дітей, залишених їй на піклування. Як повідомляє Mirror, 55-річна Йоселін Ортега (Yoselyn Ortega) проведе залишок життя у в'язниці.

У своєму останньому слові жінка заявила, що кається в зробленому і просить вибачення у батьків і Бога, а при винесенні вироку сиділа нерухомо і з кам'яним обличчям. Відзначається, що вона витерла сльозу, коли її виводили із залу.

Вбивство шестирічної Люсії Крим і її дворічного брата Лео відбулося в жовтні 2012 року, коли няня залишалася з дітьми в квартирі на Манхеттені. Вона зарізала їх кухонним ножем і поклала тіла в ванну. Ортегу, що стоїть над убитими і тримає ніж у власного горла, застала мати дітей. Вона разом із трирічною донькою повернулася додому дізнатись, що трапилося, коли няня не привела Люсію на танці.

Після злочину Ортега заявляла, що почула голос диявола, який велів їй «вбити дітей і себе». Захист наполягав, що жінку повинні визнати невинною через неосудність. Однак сама вона пізніше відмовилася від своїх слів, заявивши, що ніяких вказівок від сатани не отримувала.

За заявою сторони звинувачення, жінка не відрізнялася доброзичливістю, а в останні тижні перед трагедією вона злилася все більше через невдачі в особистому житті. Прокурори вказали, що Ортега заздрила матері дітей, а також відчувала провину за те, що залишила рідного сина з сестрою в Домініканській Республіці, коли йому було чотири роки.