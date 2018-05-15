Чоловік ґвалтував дочку і її подруг заради «вигнання злих духів»

В Іспанії чоловік постане перед судом за те, що згвалтував власну 15-річну доньку та двох її подруг під приводом вигнання злих духів. Про це повідомляє BBC News.

Як стверджується, чоловік на ім'я Хав'єр кілька разів примушував дівчаток до сексу в сімейному будинку в Баш-Льобрегат неподалік від Барселони. Відзначається, що дружина була з ним у змові і знала про те, що відбувається: під час зґвалтувань вона знаходилася вдома, а опісля навіть нібито питала дівчаток, «як все пройшло».

Обвинувачений, у свою чергу, стверджує, що він є членом так званого Ордена Одіна. За його словами, члени організації вимагали від нього зробити вказаний злочин, оскільки в іншому випадку його сім'я і родичі будуть прокляті.

Сторона звинувачення просить для батька 45 років в'язниці. Його дружину пропонується засудити до дев'яти років ув'язнення. Судовий розгляд почнеться в Барселоні 17 травня.

Як пише BBC News, в кінці квітня іспанський суд засудив п'ятьох осіб за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини під час традиційного фестивалю з забігами биків у Памплоні. Всі вони отримали по дев'ять років в'язниці за менш суворим звинуваченням у сексуальному насильстві.

Раніше в травні повідомлялося, що в Судані до смертної кари засудили дівчину-підлітка, яка зарізала чоловіка-насильника. У поліцію її здали власні батьки.