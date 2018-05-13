Північна Корея оголосила про демонтаж ядерного полігону

Демонтаж ядерного полігону в Північній Кореї буде проведений між 23 і 25 травня, в залежності від погодних умов. Про це повідомляє Reuters.

Як передає інформаційне агентство Північної Кореї, в демонтаж входить руйнування всіх тунелів полігону, блокування його входів і видалення всіх об'єктів спостереження, пунктів безпеки і будівель, в яких проводилися дослідження.

Уряд країни запросив іноземних журналістів, в тому числі кореспондентів зі США і Південної Кореї, аби були присутніми на цій історичній події.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про замороження ядерних випробувань і закриття ядерного полігону 21 квітня.