Німці стали менше заробляти

Навіть ті, хто працюють у повному робочому режимі, на повну ставку, не можуть заробити більше 2000 євро на місяць. Така ситуація особливо помітна у Східній Німеччині.

Незважаючи на те, що німецька економіка реєструє рекордний ріст і оборот, цей успіх не перетворюється на добробут працівників. Майже 3 мільйони 700 тисяч німецьких повноштатних працівників заробляють брутто менше 2000 євро на місяць, а враховуючи інфляцію і високу орендну плату за житло, цієї суми недостатньо для життя, – повідомляє німецьке пресове агентство ДПА з посиланням на урядові джерела.