Путін втратив лідерські позиції

Після чотирьох років лідирування Владімір Путін перестав бути наймогутнішою людиною в світі у списку Forbes. Російський президент, який тільки що присягнув на четвертий термін, втратив це місце, поступаючись китайському лідерові Сі Цзіньпіну.

Генеральний секретар Комуністичної партії Китаю збільшив свою владу з моменту прийняття у березні змін до китайської конституції, що гарантує йому більший вплив і скасування терміну повноважень, - тепер він може виконувати свої функції без кінця.

На третій сходинці опинився президент США Дональд Трамп. Четвертою людиною у списку наймогутніших в світі є канцлер Німеччини Анґела Меркель.