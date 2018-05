Принц Гаррі виконає весільний танець під хіт 80-х

Принц Гаррі і його наречена Меган Маркл виконають перший весільний танець під хіт Вітні Х'юстон I Wanna Dance With Somebody. Про це повідомило видання The Mirror.

Відзначається, що весь плейлист вийде «веселим і життєствердним», туди увійде і кілька інших хітів 1980-х років. Акомпанувати молодятам буде британський співак Елтон Джон, який скасував заради торжества два концерти в Лас-Вегасі.

Джерела в королівському палаці спростували чутки про виступ групи Spice Girls і соліста групи Coldplay Кріса Мартіна.

Також Кенсінгтонський палац підтвердив, що батько Меган Маркл доведе її до вівтаря, а на весільній церемонії вшанують пам'ять принцеси Діани, матері принца Гаррі.

Раніше повідомлялося, що у молодої вже не буде свідка, так як вона не змогла вибрати її зі своїх численних подруг. На торжестві буде присутній нещодавно народжений син Кейт Міддлтон, проте дитина залишиться під опікою няні.