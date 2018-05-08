Вірменія таки отримала премєра-опозиціонера

Кандидатуру Пашиняна своїми голосами підтримали 59 депутатів, 43 висловилися проти. Відзначимо, що для того, щоб стати прем'єром, опозиційному політику потрібно було набрати не менше 53 голосів.

Раніше глава правлячої Республіканської партії Ваграм Багдасарян пообіцяв, що політсила дасть необхідні голоси, щоб врегулювати ситуацію в країні.

"Для врегулювання ситуації в країні ми ухвалили політичне рішення, і на користь Пашиняна від нашої фракції проголосують 11 депутатів. Ми проти, але проголосуємо за", - сказав він.