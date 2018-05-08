Відомий політик КНР засуджений до довічного за корупцію

Суд міста Тяньцзінь в Китаї засудив відомого політичного діяча до довічного ув'язнення, повідомляє у вівторок, 8 травня, інформаційне агентство dpa. Колишній член Політбюро КПК, голова міськкому Комуністичної партії Китаю в Чунціні Сунь Чженцай визнаний винним в отриманні хабарів на суму 170 млн юанів (22,2 млн євро).

У липні 2017 року 54-річний політик був знятий з посади, а через два місяці виключений з партії. Вся власність чженци конфіскована. Політик також позбавлений "всіх політичних прав", відзначили представники суду.

У березні Китай оголосив про створення Національної спостережної комісії, яка займеться контролем за діяльністю державних службовців. Її завдання - перешкоджати корупції і зловживанню посадовими повноваженнями.

Комісія зможе проводити розслідування незалежно від судових органів, а також затримувати підозрюваних і поміщати їх під арешт на строк до шести місяців без рішення суду. Згідно з офіційною статистикою, за останні п'ять років за корупцію були покарані більш 1,3 млн китайських чиновників і політиків на всіх рівнях влади, повідомляє dw.