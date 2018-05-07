Палата представників США представить повну картину втручання Москви у президентські вибори 2016 року

За даними газети The Wall Street Journal, демократи в комітеті з розвідки Палати представників США готуються оприлюднити 3 тисячі рекламних оголошень у Facebook, пов'язаних з Росією і розміщених в соцмережі під час американської виборчої кампанії в 2016 році і після неї. Ці оголошення політичного характеру нададуть найбільш повну картину втручання Москви в президентські вибори в США, пише видання в неділю, 6 травня, з посиланням на джерела, знайомі з темою.

Ці оголошення були ідентифіковані експертами Facebook як оплачені Агентством інтернет-досліджень (АИИ) - російською компанією зі штаб-квартирою в Санкт-Петербурзі. Публікація повинна продемонструвати цільову групу оголошень, а також скільки за них було заплачено, скільки користувачів їх прочитали, прокоментували і "лайкнули".

Дані можуть бути опубліковані вже протягом тижня, однак терміни можуть дещо зсунутися. В даний час йдуть переговори з компанією Facebook, пише газета з посиланням на слова демократа з комітету з розвідки Адама Шиффа. За його словами, як тільки оголошення будуть отримані, вони будуть оприлюднені.

На початку квітня Facebook повідомила про видалення сотень російських облікових записів і сторінок, що мають відношення до так званої "фабрики тролів" - під цією назвою в ЗМІ часто фігурувало Федеральне агентство новин (ФАН), яке пов'язують з Євгеном Пригожиним. За словами глави Facebook Марка Цукерберга, ФАН "неодноразово обманював людей і маніпулював ними по всьому світу". При цьому він уточнив, що "із зібраних доказів простежується", що ця організація "контролюється і управляється" Агентством інтернет-досліджень, пише dw.

Раніше США пред'явили 13 громадянам Росії офіційні звинувачення у втручанні в президентські вибори 2016 року. У числі обвинувачених фігурували бізнесмен Євген Пригожин і 12 високопоставлених співробітників АИИ.