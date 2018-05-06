У Німеччині пройшли демонстрації за повну легалізацію коноплі

Кілька тисяч людей в містах Німеччини провели демонстрації за повну легалізацію конопель, повідомляє в суботу, 5 травня, інформаційне агентство dpa. На акції в рамках "Глобального маршу за марихуану" (Global Marijuana March) вийшли жителі 21 міста ФРН, Австрії та Швейцарії, в тому числі Берліна, Кельна, Дюссельдорфа і Дрездена.

Учасники акцій несли банери "Здоров'я замість кримінального переслідування" і "Легалізація витає в повітрі". У Нюрнберзі в демонстрації взяли участь близько тисячі чоловік, а в Ростоку акція зібрала майже 400 учасників.

Нагадаємо, у березні 2017 року Німеччині дозволили використовувати коноплю в якості лікарського засобу. З 2019 року лікарські препарати планується виробляти не тільки з імпортованого канабісу, але також з конопель, вирощених на території ФРН. Німецьке агентство з контролю за канабісом дуже суворо підходить до вибору виробників для місцевого ринку і відбирає їх виключно на конкурсній основі.

На початку січня з пропозицією повністю легалізувати торгівлю канабісом виступив Союз службовців німецької кримінальної поліції (BDK): на думку поліцейських, існуючі обмеження створюють передумови для розвитку чорного ринку. У той же час місцеві імпортери конопель поки говорять лише про постачання канабісу аптекам, повідомляє dw.