Названо місце зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа

Лідер КНДР Кім Чен Ин погодився зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в селі Панмунджон в демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназване джерело.

Співрозмовник телеканалу пояснив, що цей варіант був запропонований президентом Республіки Корея Мун Чже Іном у ході саміту 27 квітня. В якості аргументу наводилися тези, що в Панмунджоні вже готове все необхідне для проведення зустрічі.

CNN стверджує, що деякі заходи в ході зустрічі можуть відбутися на північнокорейській стороні кордону.

Раніше Трамп пообіцяв незабаром назвати точні дату і місце зустрічі з Кімом, передає Reuters. В ході спілкування з журналістами він сказав, що ця подія відбудеться в найближчі три-чотири тижні.