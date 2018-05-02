Мюллер Трампу: не прийде сам, вручимо повістку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує передбачуване втручання Росії у вибори президента США, пригрозив направити Дональду Трампу повістку, якщо той відмовиться відповідати на питання. Про це в середу, 2 травня, повідомила газета The Washington Post з посиланням на власні джерела. Пізніше цю інформацію підтвердив агентству Reuters колишній юрист президентської команди Джон Доуд.

Формально президент не зобов'язаний відповідати на питання спецпрокурора, заявили Мюллеру юристи Трампа. Мюллер їм пояснив, що Трампу може бути направлена ​​повістка і тоді він повинен буде постати перед журі присяжних в розширеному складі. Ця розмова відбулася в березні.

Пізніше стало відомо, що Мюллер передав адвокатам Трампа список більш, ніж з 40 запитань, які можуть поставити чинного главу держави в скрутне становище, повідомляє dw.