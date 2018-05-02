Британських мільярдерів братів Чандлерів звинувачують у співпраці з російською розвідкою

Річард Чандлер

Мільярдер і засновник дослідницького центру Legatum Institute Крістофер Чандлер "пов'язаний з російською розвідкою", заявив у вівторок, 1 травня, депутат парламенту Великобританії, представник Консервативної партії Роберт Сілі, повідомляє dw.

Тому Чандлер був "об'єктом інтересу" французької розвідки з 2002 року, сказав Сілі, виступаючи в палаті громад. Це випливає з документів, які йому і ще чотирьом членам британського парламенту передала служба безпеки Монако, додав політик.

Документи датовані 2005 роком і охоплюють період, починаючи з середини 1990-х років. У них також фігурує брат Крістофера - Річард Чандлер. У файлі по Крістоферу Чандлер служба безпеки Монако зробила позначку "контррозвідка", зазначив Сілі. Документи, за його словами, мають відношення до національної безпеки і відмивання грошей.

Сілі висловив впевненість в автентичності документів і заявив, що дані підтвердили джерела у французькій розвідці, а також їх британські та американські колеги.

У Legatum Institute відкинули ці звинувачення, заявивши, що Чандлер ніколи не був пов'язаний з російською розвідкою або з російською державою: ні Крістоферу Чандлер, ні будь-кому ще в дослідницькому центрі невідомо про подібні розслідування французької розвідки. Звинувачення Сілі в центрі назвали "повною нісенітницею".

Legatum Institute вважається впливовою організацією, яка виступала за "Брекзіт", зокрема, повідомлялося, що вона брала участь у підготовці пропозицій за жорстким сценарієм виходу Великобританії з Євросоюзу. У парламенті раніше вже оголошували про вивчення можливої ​​ролі Кремля в діяльності інституту.

Крістофер Чандлер є громадянином Мальти. Він наполягає на тому, що подав запит на нього ще до проведення референдуму по "Брекзіту".

Заснувавши інвестиційну компанію Sovereign Asset Management, Брати Крістофер і Річард Чандлери в середині 1990-х років вклалися в "Газпром". На початку 2000-х Forbes називав їх компанію третім за розміром акціонером "Газпрому" з близько 5 відсотками акцій.

У 2004 році, заявивши, що вони високо оцінюють зусилля Олексія Міллера щодо підвищення ефективності "Газпрому", Чандлери стали позбуватися від акцій компанії.