В Іраку 19 росіянок отримали довічне за участь в ІД

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Суд в Іраку засудив 19 росіянок до довічного ув'язнення за участь в Ісламській державі (ІД), повідомляє телеканал Al Sumaria.

Подробиць телеканал не наводить.

В середині квітня іракський суд засудив до довічного ув'язнення або страти сім іноземок, серед довічно засуджених виявилися дві росіянки - уродженки Дагестану Аліса Ісмаїлова і Ельвіра Магомедханова 1992 і 1997 років народження.

Суд визнав їх винними в тероризмі і незаконному перетині кордону.

Іракський суд з серпня 2017 року розглядає справи кількох сотень жінок. Їх звинувачують в тому, що вони приїжджали в країну з чоловіками, які воювали на боці «Ісламської держави», або вступали в шлюб з бойовиками вже після прибуття.