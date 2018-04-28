Мати вбила двох дітей і хотіла їх спалити

Вранці 25 квітня 27-річна жінка руками задушила свою чотирирічну доньку і дворічного сина вранці на задньому сидінні орендованої машини. Після чого вона спробувала позбавитися від тіл: купила на автозаправній станції рідину для розпалювання, виїхала у лісосмугу і підпалила дітей. Злякавшись, що її можуть побачити мисливці, вона загасила вогонь водою і знову поклала тіла малюків в салон, після чого приїхала до Нижнього Новгорода.

26 квітня вона знову вивезла загиблих дочку і сина за місто і підпалила тіла в покинутій будові, а потім зникла з місця події.

- Підозрювана зізналася в скоєному, - повідали в поліції. - Вона заявила, що пішла на злочин через те, що нібито не могла забезпечити гідне життя своїм дітям. У відомстві зазначили, що жінка розлучена і ніде не працює. У той же час встановлено, що щомісяця вона витрачала понад 40 тисяч рублів на оренду машин, а незадовго до вбивства дітей купила путівку закордон. Найближчим часом підозрюваній пред'являть звинувачення і оберуть запобіжний захід. Крім того, буде проведена психолого-психіатрична експертиза з метою визначення осудності жінки.