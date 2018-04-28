Дві Кореї визначилися з датою закінчення війни

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КНДР і Південна Корея домовилися оголосити про закінчення війни між країнами в поточному році. Про це повідомляє агентство «Кіодо».

Відзначається, що сторони також обговорили повне ядерне роззброєння Корейського півострова.

Кім Чен Ин і Мун Чже Ін 27 квітня провели саміт на південнокорейської частини демілітаризованої зони. Глави держав підписали спільну декларацію і домовилися рухатися в бік повної денуклеаризації Корейського півострова.

Вони також заявили, що домагатимуться створення «постійного і міцного» світу на півострові і рухатися до укладення угоди про закінчення Корейської війни. Крім того, Пхеньян і Сеул вживуть заходів для з'єднання залізниць.