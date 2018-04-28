Сина колишнього президента Гвінеї заарештували в Техасі за рабовласництво

Фото: Tarrant County Sheriff’s Office

Поліція американського штату Техас заарештувала 57-річного Мохамеда Туре, сина першого президента Гвінеї Ахмеда Секу Туре. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на Мін'юст США.

Чоловіка звинувачують у тому, що він разом зі своєю дружиною протягом 16 років тримав дівчину в рабстві. Слідство прийшло до висновку, що дівчинку привезли з Гвінеї в США в 2000 році, коли їй було всього п'ять років. Через кілька років її змусили піклуватися про дітей сімейної пари і виконувати роботу по дому.

Відзначається, що дівчина піддавалася побоям і психологічному тиску. Вона не ходила в школу, не знала англійської, була змушена спати на голій підлозі. У серпні 2016 року рабиня втекла з дому за допомогою сусідів. Подружжя свою провину заперечує, заявляючи, що дівчина вважалася членом сім'ї і виховувалася як дочка.

За використання рабської праці парі загрожує до 20 років в'язниці.

Ахмед Секу Туре був першим президентом Гвінеї. Він займав свій пост з 1958 до 1984 року.