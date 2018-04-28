Пентагон допускає збільшення військового контингенту США в Польщі

США відкриті для переговорів про збільшення свого військового контингенту на території Польщі. Про це заявив журналістам глава Пентагону Джеймс Меттіс під час зустрічі з польським міністром оборони Маріушем Блащак, що відбулася в суботу, 28 квітня, у Вашингтоні, повідомляє dw.

Глава оборонного відомства США підкреслив, що Польща є союзником Америки по НАТО. "Ми розміщуємо війська в НАТО відповідно до потреб в забезпеченні безпеки. Тому ми завжди відкриті для подібних дискусій", - заявив Меттіс.

Подібно країнам Балтії, Польща стурбована присутністю російських військових біля своїх кордонів. У 2017 році Північноатлантичний альянс розмістив чотири міжнародних батальйони у Польщі, Латвії, Литві та Естонії.

Крім того, в кінці березня 2018 року Польща і США уклали контракт на поставку двох зенітно-ракетних комплексів "Патріот", загальна вартість закуповуваних систем складе 3,8 млрд євро. Польща отримає їх до 2022 року.