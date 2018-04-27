У Китаї чоловік з ножем напав на школярів, семеро загиблих

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Чоловік напав на школу в китайській провінції Шеньсі. В результаті семеро учнів загинули, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє The China Daily з посиланням на заяву місцевої влади.

Стало відомо, що підозрюваний затриманий. Постраждалі в результаті нападу госпіталізовані. Мотиви злочинця поки невідомі.

За даними Agence France-Press, чоловік напав на учнів з ножем. За інформацією агентства, постраждалих в результаті інциденту 19.