Лідери Південної Кореї і КНДР домовилися про ядерне роззброєння і закінчення війни

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і голова КНДР Кім Чен Ин під час історичної зустрічі на демаркаційній лінії, що розділяє обидві держави, домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебувають з часів корейського конфлікту на початку 1950-х років. Про це обидва лідери заявили за підсумками саміту в прикордонному селі Пханмунджом в п'ятницю, 27 квітня.

Крім того, лідери двох країн домовилися скоротити чисельність своїх армій, перебудувати масивно укріплений кордон в "зону миру" і припинити будь-які недружні дії по відношенню до сусідньої країни "на землі, воді і в повітрі" з 1 травня. Зокрема, мова йде про зупинку радіопропаганди на кордоні і розповсюдженні листівок. Південна і Північна Кореї мають намір вести активну співпрацю зі створення довгострокової системи світу, створення якої, за словами двох лідерів, є історичним завданням, яку далі не можна відкладати.

Буде також укладено "угоду про ненапад". "Ми заявляємо, що на Корейському півострові більше не почнеться війна", - підкреслили вони. Мун Чже Ін проголосив початок "нової ери миру", додавши, що "шляху назад вже немає". У свою чергу Кім Чен Ин заявив, що "Північна і Південна Корея є братами, яким не слід жити окремо один від одного".

Восени поточного року відбудеться візит південнокорейського президента в Північну Корею, а вже в травні відбудеться зустріч командувачів арміями. Після підписання спільної заяви обидва корейські лідери обнялися. В рамках саміту обидва лідери також близько півгодини спілкувалися віч-на-віч.

Мун Чже Ін і Кім Чен Ин також заявили про намір почати переговори за участю інших країн, в тому числі США. Метою домовленостей є досягнення довгострокового і стабільного миру, йдеться в підсумковій заяві. Крім того, вони повідомили про відновлення спільних гуманітарних проектів, зокрема, зустрічей розділених сімей.

Раніше в той же день Кім Чен Ин перетнув кордон Південної Кореї, що стало першим візитом північнокорейського правителя після війни 1953 року. Тримаючись за руки, обидва політики потім символічно перетнули демаркаційну лінію в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію, повідомляє dw.

"З того моменту, як голова Кім переступив через демаркаційну лінію, Пханмунджом став символом миру, а не поділу", - зауважив Мун Чже Ін.

Це третя зустріч глав корейських держав після закінчення війни в Кореї, проте два попередніх саміти - в 2000 і 2007 роках - проходили в Пхеньяні. Тому нинішню зустріч ще до її початку світова преса назвала історичною подією.