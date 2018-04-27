ЄС ускладнить систему вїзду на свою територію

Європейський Союз має намір вимагати дозволи на в’їзд для громадян третіх держав, котрим нині для цього не потрібні візи; інформацію з запитів про подорож будуть звіряти з базами даних Інтерполу - це деякі зі змін у законодавстві, прийнятому у середу, 25 квітня, послами Євроспільноти.

Представники європейських столиць схвалили угоду між керівництвом Ради ЄС та представниками Європейського парламенту у справі Європейської інформаційної системи про подорожі та авторизацію (ETIAS).

Після набуття чинності нові правила приведуть до справжніх змін спочатку на летовищах та морських портах, а потім і на сухопутних кордонах. За новими положеннями перед входом пасажирів на борт морські та повітряні перевізники будуть перевіряти, чи громадяни третіх держав мають дійсні дозволи в’їзду на територію Євроспільноти. Через три роки з початку роботи системи це зобов’язання також буде застосовуватися до міжнародних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів автобусами, повідомляє Польське радіо.

«Цей договір – це ще один важливий крок до захисту зовнішніх кордонів ЄС. Інформація про те, хто приїжджає в ЄС, одержання її до того, як дана людина опиниться на кордоні, дозволить нам ефективніше затримати тих, хто може загрожувати нашим громадянам», - заявив міністр внутрішніх справі Болгарії Валентин Радєв.

ETIAS дозволить здійснювати контроль заздалегідь і у випадку потреби відмовити у в’їзді до Шенгенської зони громадянам третіх держав, яким не потрібна віза. Рада ЄС наголосила, що це допоможе поліпшити внутрішню безпеку, запобігти нелегальній імміграції, захистити громадське здоров’я та зменшити затримки на кордонах завдяки виявленню людей, які можуть загрожувати одній із цих сфер до того, як вони прибудуть на зовнішні кордони ЄС.

Ця пропозиція стала наслідком дедалі гіршої безпекової ситуації у Європі, а особливо хвилі терористичних замахів, а також міграційного потоку. Система передбачає, що громадяни третіх держав, котрим не потрібна віза, повинні заздалегідь отримати дозвіл на подорож. Для цього необхідно буде заповнити відповідну заяву в Інтернеті. Такий документ буде коштувати 7 євро.

Рішення у справі дозволу або відмови видаватимуть протягом 96 годин від реєстрації заяви. Остаточне рішення про в’їзд на територію країн ЄС будуть приймати прикордонники.

Після схвалення угоди послами держав Спільноти її ще має підтримати Європейський парламент і, вже формально, затвердити Рада ЄС.