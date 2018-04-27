Лідер КНДР вперше за 65 років прибув до Південної Кореї

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перетнув кордон Південної Кореї вранці в п'ятницю, 27 квітня. Це перший візит північнокорейського правителя в Південну Корею після війни 1953 року. У прикордонній селі Пханмунджом він зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, пише dw.

Обидва політики потиснули один одному руки. "Радий вітати вас", - сказав південнокорейський президент. У свою чергу, Кім Чен Ин назвав нинішню зустріч моментом початку нової історії і ери світу. Тримаючись за руки, обидва політики потім символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію.

"З того моменту, як голова Кім переступив через демаркаційну лінію, Пханмунджом став символом миру, а не поділу", - зауважив Мун Чже Іном.

Це вже третя зустріч глав корейських держав після закінчення війни в Кореї, проте два попередніх саміту - в 2000 і 2007 роках - проходили в Пхеньяні. Тому нинішню зустріч світова громадськість називає історичною подією.

У США вітали візит північнокорейського лідера в Південну Корею. У Білому домі висловили надію, що ці переговори дозволять добитися миру на Корейському півострові. У Вашингтоні також підкреслили, що США продовжують підготовку до майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка повинна відбутися в найближчі тижні.