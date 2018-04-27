Лідер КНДР вперше за 65 років прибув до Південної Кореї

Лідер КНДР вперше за 65 років прибув до Південної Кореї
Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перетнув кордон Південної Кореї після закінчення війни в 1953 році.

Джерело: Відомості

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перетнув кордон Південної Кореї вранці в п'ятницю, 27 квітня. Це перший візит північнокорейського правителя в Південну Корею після війни 1953 року. У прикордонній селі Пханмунджом він зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, пише dw.

Обидва політики потиснули один одному руки. "Радий вітати вас", - сказав південнокорейський президент. У свою чергу, Кім Чен Ин назвав нинішню зустріч моментом початку нової історії і ери світу. Тримаючись за руки, обидва політики потім символічно перетнули кордон в північному напрямку і знову повернулися на південнокорейську територію.

"З того моменту, як голова Кім переступив через демаркаційну лінію, Пханмунджом став символом миру, а не поділу", - зауважив Мун Чже Іном.

Це вже третя зустріч глав корейських держав після закінчення війни в Кореї, проте два попередніх саміту - в 2000 і 2007 роках - проходили в Пхеньяні. Тому нинішню зустріч світова громадськість називає історичною подією.

У США вітали візит північнокорейського лідера в Південну Корею. У Білому домі висловили надію, що ці переговори дозволять добитися миру на Корейському півострові. У Вашингтоні також підкреслили, що США продовжують підготовку до майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка повинна відбутися в найближчі тижні.

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