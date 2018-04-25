Під Анапою машина збила на пішохідному переході творця «Новачка»

Під Анапою автомобіль збив на пішохідному переході одного з творців нервово-паралітичної речовини «Новачок» Володимира Углєва. Про це повідомляють «Кубанські новини».

Як наголошується, інцидент стався 24 квітня в районі анапского хутора Чембурка. 71-річний чоловік сам звернувся в лікарню, після того як в 15.15 потрапив в ДТП.

За його словами, при ДТП його закинуло на капот машини, через що розбилося лобове скло.

Повідомляється, що Углєв входив до групи, яка розробляла нервово-паралітичні отруйні речовини під назвою «Новачок».

Нагадаємо, у Великобританії постраждали від "Новачка" екс-розвідник Росії Скрипаль та його дочка.