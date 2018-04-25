У Польщі хочуть ввести податок для найбагатших людей

Міністерство фінансів оголосило про початок роботи над концепцією податку для найбагатших людей, яку уряд називає солідарною даниною. Проект має бути готовим приблизно через два тижні. Наразі не зрозуміло, хто точно буде сплачувати цей податок, але газета «Rzeczpospolita» підрахувала, що солідарну данину можуть стягувати з приблизно 46 тисяч податківців.

Найбагатші платили б від 13-ти до 113 тисяч злотих щорічно, тобто від 3800 доларів до майже 33 тисяч доларів. Гроші з цього податку - відповідно до заяв уряду - забезпечать підтримку дорослих неповносправних. Податок для найбагатших людей має набути чинності з 2019 року, повідомляє Польське радіо.