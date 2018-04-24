У Мексиці бандити розчинили в кислоті студентів

Злочинці мексиканських угруповань часто займаються викраденням людей, яких потім піддають тортурам. За останній рік їх жертвами стали близько 25 тисяч осіб. Трьох зниклих без вісти студентів-кінематографістів мексиканського Халіско переплутали з бандитами і вбили, а після розчинили в кислоті. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, до вбивства молодих людей причетні бойовики з нового мексиканського злочинного картелю. Передбачається, що студентів викрали, катували і опісля вбили помилково, переплутавши їх з бандитами з конкуруючого картелю. В рамках проведеного розслідування були затримані дві людини. При цьому передбачається, що до вбивства молодих людей причетні щонайменше шість осіб. Відомо, що в будівлі, де студентів піддали тортурам, були також знайдені останки інших людей.