Герцогиня Кейт і принц Вільям показали новонародженого сина

Залишаючи пологовий будинок, пара з новонародженою дитиною на руках за традицією ненадовго зупинилася на ґанку. Сім'ю зустріла радісна юрба шанувальників королівського дому, які чергували у лікарні весь день.

Це третя дитина Кейт і Вільяма і п'ятий за рахунком спадкоємець британського престолу після свого дідуся (принца Чарльза), тата (принца Вільяма), брата (принца Джорджа, який народився в 2013 році) і сестри (принцеси Шарлотти, що з'явилася на світ в 2015 році) .