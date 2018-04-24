Кейт Міддлтон народила сина

У британського принца Вільяма і його дружини герцогині Кембриджської Кетрін народився другий син. Про це повідомила в своєму Twitter офіційна резиденція пари - Кенсінгтонський палац.

Хлопчик вагою у 3,8 кілограма з'явився на світ 23 квітня в лікарні Святої Марії в Лондоні, куди його матір доставили рано вранці. Він буде носити титул принца Кембриджського і посяде п'яте місце в черзі на британський престол після діда, батька, старших брата і сестру. Принц Вільям був присутній при пологах.

Це третя дитина герцога і герцогині. Первісток Вільяма і Кейт, принц Джордж, з'явився на світ у липні 2013 року, а дочка Шарлотта - в травні 2015 го. Вона теж повинна була народитися 23 квітня, проте вагітність тривала довше запланованого. Повідомлялося, що лікарі розглядали можливість стимуляції пологів.

Ім'я дитини оголосять через два дні після його появи на світ. На думку британських букмекерів, найбільш вірогідні імена Альберт, Артур і Фред.

У 2013 році у британський закон про престолонаслідування було внесено поправки, згідно з якими хлопчики більше не мають переваги перед дівчатками. Таким чином, принцеса Кембриджська Шарлотта стала першою дівчинкою в британській королівській сім'ї, яка залишилася в черзі на трон, незважаючи на те, що у неї народився молодший брат.