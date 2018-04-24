Емманюель Макрон перебуває у США з державним візитом

Президент США і його французький колега мають намір обговорити міжнародну безпеку, світову торгівлю і двосторонні відносини. У переговорах також візьмуть участь радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон і ряд міністрів.

Зокрема, сторони обговорять рішення американського президента ввести 25-процентні мита на сталь і 10-процентні на алюміній. Раніше Євросоюз, для якого зроблено тимчасове виключення, звернувся зі скаргою до СОТ. ЄС хоче виступати партнером США в боротьбі з несправедливою практикою торгівлі з боку Китаю, підкреслює французька сторона.

Ще однією темою для переговорів в ході зустрічі двох президентів за участю канцлера ФРН Ангели Меркель (Angela Merkel) стане угода з Іраном щодо ядерної програми. Представники Євросоюзу стурбовані можливим зривом угоди про обмеження іранської атомної програми. Раніше Трамп пригрозив вийти з угоди з Іраном в тому випадку, якщо до 12 травня цей документ не буде посилений, повідомляє dw.