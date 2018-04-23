У Польщі cтартувала кампанія проти патологій у працевлаштуванні українців

У п’ятницю в Свіноуйсьці було запущено в дію кампанію «Партнерство і працевлаштування», покликану боротися з патологіями у працевлаштуванні українців. До ініціативи долучилися польські та українські організації працедавців та бюро із працевлаштування, - повідомляє Onet.pl.

Акція офіційно стартувала під час Baltic Business Forum, що, власне, відбувся у Свіноуйсьці.

«Патології на ринку посередництва праці і працевлаштування – це проблема як для України, де функціонує багато нечесних фірм, що беруть гроші від кандидатів на отримання праці, так і для Польщі, де українці часто працюють нелегально», - наголосив голова Польсько-української економічної палати Яцек Пєхота. Він додав, що проект «Партнерство і працевлаштування», покликаний об’єднувати організації працедавців, бюро із працевлаштування та підприємців із Польщі та України, розрахований на довгу перспективу.

У рамках кампанії популяризуватимуться добрі стандарти пошуку працівників і працевлаштування громадян України, а також поширюватиметься інформація про варті довіри бюро із працевлаштування і надійних працедавців. Білборди, плакати і листівки застерігатимуть українців, аби вони не платили за пошук праці. Як анонсували ініціатори проекту, незабаром має з’явитися інтернет-сторінка та спеціальна гаряча лінія для українських громадян, повідомляє Польське радіо.