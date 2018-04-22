Голий чоловік розстріляв любителів вафель

Фото: Metro Nashville PD / Twitter

Чоловік влаштував стрілянину в кафе в передмісті американського Нешвілла (штат Теннессі), є загиблі. Про це повідомляє USA Today з посиланням на поліцію міста в неділю, 22 квітня.

Інцидент стався вночі в Антіох в закладі, що спеціалізується на випічці вафель. Очевидці описали стрілка як білого короткостриженого чоловіка, озброєного рушницею. Один з відвідувачів дав зловмиснику відсіч і відібрав зброю. Під час бійки і втечі зі злочинця впав плащ, виявилося, що чоловік прийшов в кафе абсолютно голим.

В результаті нападу загинули три людини, ще четверо отримали поранення.

Поліція вже впізнала зловмисника по машині, на якій він приїхав в кафе. Ним виявився 29-річний Тревіс Рейкінг (Travis Reinking) зі штату Іллінойс. Він оголошений у розшук.