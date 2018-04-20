У валізі хлопця знайшли тіло його зниклої вагітної дівчини

Житель Мілуокі звинувачується у вбивстві своєї подруги, яка перебувала на п'ятому місяці вагітності після того, як її тіло було знайдено у валізі, пов'язане скотчем. 27-річного Квентіна Нілу заарештували, коли поліція знайшла в сховищі, яке він орендує, загиблу 21-річну Шеннон Мані з ножовими і вогнепальними пораненнями, повідомляє People. Шеннон, яка жила зі своїми батьками в Уокеша, оголосили зниклою безвісти 13 квітня після того, як вона не забрала свого молодшого брата зі школи і пропустила роботу. Згодом батьки дівчини звернулися в поліцію, запідозривши Квентіна в можливій причетності до її зникнення. Таким чином, було отримано ордер на обшук його квартири, де судмедексперти виявили сліди крові: в підвалі, ванній кімнаті, на стінах і на верхній частині сходів підвалу. За версією слідства, між парою сталася сварка, в ході якої Квентін дістав недавно придбаний пістолет. Він двічі вистрілив дівчині в голову, після чого вона впала в підвал. Втім, обвинувачений стверджує, що це Шеннон напала на нього, озброївшись пістолетом, а він лише оборонявся. Також він зізнався, що поклав труп у пакет для сміття і сховав його в валізі. Телефон подруги він викинув в ставок, а гаманець - у смітник. Зараз Квентін знаходиться під вартою. Йому призначена застава в $ 500 тис.