Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися у Швейцарії

Зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина може відбутися у Швейцарії. Про це повідомляє NBC з посиланням на свої джерела.

Американський телеканал уточнює, що остаточне рішення ще не прийнято. Серед інших варіантів, які розглядалися для проведення саміту, були Пекін, Пхеньян і Улан-Батор, проте їх відкинули з міркувань безпеки.

Відзначається, що за організацію зустрічі в Європі, зокрема, в Швейцарії, виступають представники американської влади.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що одним з можливих місць для проведення саміту може стати Швеція, так як вона представляє інтереси обох держав. Контакти між країнами здійснюються через посольство королівства в КНДР.

18 квітня президент США Дональд Трамп заявив в Twitter, що глава ЦРУ Майкл Помпео, висунутий ним на пост держсекретаря, минулого тижня зустрічався з Кім Чен Ином і обговорював деталі саміту.