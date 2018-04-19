Знайдений таємничий гітлерівський підводний човен

Зображення: seawarmuseum.dk

Німецький підводний човен U-3523, який нібито перевіз керівництво нацистської Німеччини до Південної Америки, через майже 73 роки виявили на морському дні неподалік від узбережжя Данії. Про це в середу, 18 квітня, пише The Daily Star.

За інформацією видання, субмарина була знайдена в десяти морських милях на північ від датського міста Скаген. Сканування морського дна показало, що підводний човен знаходиться на глибині 123 метри, що ускладнює доступ до нього. Відзначається, що на борту в момент аварії човна знаходилися 58 членів екіпажу.

Раніше дослідники припускали, що субмарина була затоплена в результаті атаки британського бомбардувальника B-24 Liberator 6 травня 1945 року по шляху до Норвегії, проте виявити її уламки досі не вдавалося.

В результаті виникли чутки про те, що насправді підводний човен, на борту якого нібито перебувало керівництво нацистів, в тому числі і сам Адольф Гітлер, вцілів і зміг переправити своїх пасажирів в Південну Америку. Їх поширенню сприяли і отримані американською розвідкою свідчення деяких очевидців, які стверджували, що вони бачили Гітлера в Колумбії і Аргентині вже після закінчення Другої світової війни.

Як пояснили Daily Star в датському Музеї морської війни, насправді ніяких доказів того, що U-3523 дійсно перевозив нацистських лідерів або цінне майно, немає. «Ходять чутки, що на борту підводного човна перебували великі цінності з Німеччини, тому що він йшов з Німеччини, хоча війна закінчилася. Я думаю, що чутки поширилися, тому що U-3523 був дуже сучасним і далекохідним підводним човном, а деякі нацисти дійсно намагалися втекти з цінностями в останні дні», - розповів директор музею Норманн Андерсен.

U-3523 належав до німецьких підводних човнів типу XXI. Всього в Німеччині були побудовані 118 таких субмарин, проте участь в бойових діях взяли тільки дві з них. До наших днів зберігся лише один оригінальний човен типу XXI, який у даний час є частиною експозиції Німецького музею судноплавства в Бремерхафені.