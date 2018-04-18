Глава ЦРУ зустрівся з Кім Чен Ином

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майк Помпео зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Глава ЦРУ відвідав Пхеньян на початку квітня, щоб обговорити майбутні переговори північнокорейського лідера з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише газета, 17 квітня під час прес-конференції Трамп зазначив, що Вашингтон дійсно «контактував з Північною Кореєю на найвищому рівні». Про візит Помпео в КНДР також писала The Washington Post.

Американський лідер додав, що переговори з Кім Чен Ином повинні відбутися на початку червня або раніше. Він уточнив, що для проведення зустрічі «розглядаються кілька місць, але це точно будуть не США».

Перші повідомлення про заплановані зустрічі Трампа і Кім Чен Ина з'явилися на початку березня. Тоді південнокорейський чиновник передав президенту США послання від лідера КНДР, в якому містилася в тому числі пропозиція провести спільну зустріч. Білий дім запрошення прийняв.