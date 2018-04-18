Померла дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого Барбара

Дружина Джорджа Буша-старшого Барбара померла 17 квітня у віці 92 років. Про це повідомляється в заяві сім'ї, поширеній офіційним представником в Twitter.

"Колишня перша леді США і завзятий захисник сімейної грамотності Барбара Пірс Буш померла у вівторок, 17 квітня 2018 року, у віці 92 років", - сказано в заяві офісу Джорджа Буша-старшого.

Барбара Буш народилася в Нью-Йорку 8 червня 1925 року. Будучи першою леді США, вона просувала ідею загальної грамотності і заснувала благодійний фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy. У Барбари і Джорджа Буш залишилися п'ятеро дітей, 17 онуків і сім правнуків.