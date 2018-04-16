У Німеччині не вистачає 440 тисяч фахівців

Брак фахівців у Німеччині знижує зростання її економіки на один відсоток на рік. Про це в понеділок, 16 квітня, повідомляє газета Rheinische Post з посиланням на дослідження Інституту німецької економіки (IW). Всього, за даними експертів, країні не вистачає близько 440 тисяч фахівців.

Якщо німецькі підприємства зможуть знайти стільки співробітників, то це дасть економіці 30 млрд євро на рік, тобто приріст в 0,9 відсотка, порахували в IW.

У 2017 році найбільша кількість вакансій була в таких галузях як транспорт і логістика, збут, металообробка, машино- і автомобілебудування, енергетика, електротехніка, будівництво та охорона здоров'я (включаючи догляд за хворими і людьми похилого віку), повідомляє dw.