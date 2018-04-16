Американський адвокат підпалив себе заради екології планети

Американський адвокат підпалив себе, щоб звернути увагу на серйозні проблеми забруднення навколишнього середовища. Про це передає BBC News.

60-річний Девід бакелітов (David Buckel) влаштував акцію в Проспект-парку в Брукліні (Нью-Йорк). Врятувати його не вдалося. Чоловік залишив записку, в якій пояснив свої мотиви. З'ясувалося також, що він встиг відправити своє послання в кілька організацій по електронній пошті.

За словами бакелітів, він облив себе «викопним паливом», щоб показати, що люди роблять з собою, коли не дбають про екологію. «Забруднення руйнує нашу планету, просочується в наше середовище проживання через повітря, грунт, воду і погодні опади», - написав він.

Юрист був відомий як активний захисник представників ЛГБТ-спільноти, в останні роки працював з декількома екологічними організаціями.