Через гучну музику сусідка зарізала студентку

5 листопада 2017 року квартирі на вулиці Московська в місті Кірові було знайдено тіло дівчини з колото-різаною раною на шиї. Розшукати підозрюваного відразу не вдалося. - В результаті кропіткої роботи співробітників СК і поліції було встановлено особу підозрюваної. Нею виявилася жителька цього ж будинку 1988 року народження. За версією слідства, підозрювана постукала в двері квартири потерпілої з проханням зменшити музику і не заважати відпочинку, але дівчина її проігнорувала. Тоді зловмисниця, розсердившись, взяла ніж і знову піднялася до квартири потерпілої. Між дівчатами почалася боротьба, в ході якої підозрювана завдала не менше одного удару ножем в шию сусідці, - повідомляє регіональне слідче управління СК.

Злякавшись, зловмисниця нікому не повідомляла про те, що сталося, а при поквартирному обході заперечувала свою обізнаність про вчинений злочин. В даний час жінка затримана, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Уже пред'явлено початкове звинувачення. Розслідування кримінальної справи триває.