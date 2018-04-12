Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля

Влада Великої Британії оголосила про скликання Ради безпеки ООН на наступному тижні через доповідь ОЗХЗ у справі отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солбері, повідомляється в твіттері постпредства країни.

«Ми очікуємо, що засідання відбудеться на наступному тижні», - повідомили в твіттері постпредства.

Раніше в ОЗХЗ з'ясували, чим отруїли Скрипаль і опублікували доповідь про інцидент - він також був переданий британським властям. Також глава міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон раніше резюмував результати експертизи ОЗХЗ по Скрипаль.