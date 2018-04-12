Польський генерал: У РФ проводяться навчання так, немов ось-ось почнеться війна

Білорусько-російські навчання у польських кордонів за участю елітної Псковської дивізії є рутинними і стандартними, запевняє Росія. Але полякам так не здається. Як передає TVN24, польський генерал Богуслав Пацек бачить в цих маневрах підготовку до цілком реальних бойових дій.

Це десантники з елітної російської десантно-штурмової дивізії з-під Пскова. Вони беруть участь в навчаннях поруч з Брестом, прямо біля польського кордону. Разом з білоруськими десантниками вони вчаться, як виявити, заблокувати і знищити нелегальну збройну групу, котра зайняла стратегічний плацдарм. Вони тренуються також у стрільбі зі зброї і у висадці десанту.

Богуслав Пацек, генерал, колишній ректор Академії національної оборони: Для мене це все виглядає так, ніби Росія готує свою боєздатність швидше до реальних битв: перевірка системи управління і командування, здатність мобілізації резерву, перевірка логістики.

Солдати Псковської дивізії брали участь у всіх найважливіших Збройних акціях Росії: в чеченських війнах, інтервенції в Грузію, анексії Криму в 2014 році. Росія проводить навчання на суші і в морі.

Навчання проходили в трьох закритих зонах. Одна знаходиться в зоні відповідальності Польщі - в 50 кілометрах від польського міста Владиславово.