Фінляндія видала всі дозвільні документи для будівництва "Північного потоку-2"

Повний комплект дозвільних документів для будівництва газопроводу "Північний потік-2" видав уряд Фінляндії російській компанії-оператору проекту Nord Stream 2 AG. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дозволи були надані Регіональним адміністративним агентством Південної Фінляндії на будівництво російського газопроводу в своїй винятковій економічній зоні.

Нагадаємо, 5 квітня компанія Nord Stream 2 AG отримала від уряду Фінляндії дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у фінській винятковій економічній зоні. При цьому Nord Stream 2 AG мала отримати ще один дозвіл на зведення "Північного потоку-2" у водах Фінляндії.