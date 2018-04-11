Під час аварії літака в Алжирі загинули понад 100 осіб

Під час аварії військового літака в Алжирі загинули понад 100 осіб, передає Sky News Arabia.

За даними Al Arabiya, на борту могли перебувати близько 200 чоловік. Імовірно, всі вони військові.

Раніше повідомлялося, що аварія сталася між містами Буфарік і Бліда. Агентство Reuters з посиланням на очевидців передає, що літак впав в аеропорту Буфаріка.

Sky News Arabia також публікує запис з місця аварії. Видніється густий чорний дим і вогонь, навколо уламків зібралися десятки людей.