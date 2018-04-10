Адвоката Трампа підозрюють у банківському шахрайстві

Проти адвоката Дональда Трампа Майкла Коена порушено розслідування за підозрою в банківському шахрайстві та фінансових порушеннях. Про це в ніч на понеділок, 10 квітня, повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на джерела, знайомі з ходом слідства.

9 квітня офіс Коена був обшуканий агентами ФБР, вилучили особисте листування з клієнтами адвоката, в тому числі і з Трампом. Незважаючи на те, що обшук був ініційований управлінням спеціального прокурора Роберта Мюллера, за словами адвокатів Коена, малоймовірно, щоб його причиною стало розслідування зв'язку між штабом Трампа і Кремлем, повідомляє dw.

Коен надавав Трампу допомогу в скандальних і делікатних ситуаціях - зокрема, вважається, що саме через нього порнозірка Стормі Деніелс отримала гроші за мовчання про зв'язок з Трампом. Сам Трамп назвав обшуки в офісі Коена "полюванням на відьом" і "ганебною акцією".

Тим часом юристи Трампа почали підготовку до можливої ​​бесіди з Мюллером. Трамп офіційно ще не повідомляв про свою згоду на зустріч з Мюллером, проте експерти вважають, що відомості про початок підготовки свідчать про відкритість Трампа і його команди до розмови зі спецпрокурором.

Ряд близьких до президента США осіб побоюються, що подібна зустріч може згодом спровокувати звинувачення на адресу Трампа у лжесвідченні. Хоча поки навіть не визначено, чи буде Трамп, в разі згоди на спілкування з Мюллером, давати показання під присягою. На початку квітня з'явилися відомості про те, що Мюллер не вважає Трампа "суб'єктом злочину".