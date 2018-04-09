Священика з Ватикану заарештували за дитячу порнографію

Поліція в Ватикані заарештувала за підозрою в зберіганні дитячої порнографії священика Карло Альберто Капела (Carlo Alberto Capella), який раніше працював в посольстві Святого Престолу в США. Про це повідомляє BBC News.

Ватикан відкликав чоловіка зі своєї американської дипмісії восени 2017 го після отриманої від Вашингтона інформації про можливе порушення. Уряд США просив зняти зі священика дипломатичний імунітет, щоб його можна було притягти до відповідальності на території країни, однак це прохання було відхилене. Тоді Святий Престол заявив, що сам розслідує те, що відбувається.

Як зазначається, після того, як Капелу відкликали, ордер на його арешт був виданий в Канаді. Влада країни підозрює чоловіка в зберіганні та розповсюдженні забороненого контенту через інтернет.

Капела був висвячений в 1993 році. До дипломатичному корпусу Ватикану він приєднався в 2004-му, а в 2008 році папа Римський надав йому титул Капелана Його Святості.

У лютому стало відомо, що у священика, який боровся з розбещенням малолітніх в католицькій церкві американського штату Айдахо, знайшли фотографії дітей порнографічного змісту.