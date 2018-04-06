62-річний поляк відповість за ксенофобію до українця

62-річного чоловіка затримали та арештували у середу після того, як він смикнув та образив, використовуючи вульгарні слова і погрози, свого сусіда, громадянина України, повідомляє Польське радіо. Невибіркові висловлювання пролунали також щодо рідних потерпілого.

Камінська повідомила, що інцидент стався на сходовій клітці одного з будинків у Ґданську, у якому громадянин України живе зі своєю сім’єю протягом трьох років. Офіцер поінформувала, що, за словам постраждалого, він не подобався сусіду від самого початку.

«Потерпілий намагався уникати сутички із сусідом, попри це, 62-річний чоловік образив його на національному ґрунті і зневажив українця вульгарними словами, коли проходив повз нього на сходах», - сказала Камінська. Вона додала, що за порушення тілесної недоторканості, погрози та зневагу з приводу національності 62-річному чоловіку може загрожувати до трьох років позбавлення волі.