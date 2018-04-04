Угорця засудили до двох років умовно за війну проти України на боці «ДНР»

До двох років позбавлення волі умовно угорський суд засудив громадянина Угорщини за участь у війні на боці проросійських сепаратистів на сході України, - повідомив портал 444.hu. Це перший вирок угорського суду у подібній справі.

43-річного Кріштіана Л., який від 2015 до 2017 року воював проти української армії в Донецьку, суд у місті Сексард на півдні країни засудив до умовного ув’язнення за «незаконне приєднання до озброєного формування, що брало участь у збройних сутичках».

Пояснюючи м'який вирок, суддя зазначив, що подібний злочин розглядається в Угорщині вперше і що підзахисний не усвідомлював, що порушує угорські закони. Згідно з угорським законодавством, угруповання проросійських бойовиків на Донбасі вважаються незаконними збройними формуваннями.

Вирок не набув чинності. Прокуратура подала апеляцію, вимагаючи для чоловіка реального позбавлення волі.

Крістіана Л. затримали минулого року в аеропорту Будапешта, куди він повернувся після участі у бойових діях проти української армії на Донбасі на боці так званої «ДНР». Колишній поліцейський поїхав на територію Донбасу, контрольовану проросійськими бойовиками, де долучився до незаконних збройних формувань, пройшов вишкіл і отримав фінансову винагороду за «службу».