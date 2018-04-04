Угорця засудили до двох років умовно за війну проти України на боці «ДНР»

Угорця засудили до двох років умовно за війну проти України на боці «ДНР»

Це перший вирок угорського суду у подібній справі.

Джерело: Відомості

До двох років позбавлення волі умовно угорський суд засудив громадянина Угорщини за участь у війні на боці проросійських сепаратистів на сході України, - повідомив портал 444.hu. Це перший вирок угорського суду у подібній справі.

43-річного Кріштіана Л., який від 2015 до 2017 року воював проти української армії в Донецьку, суд у місті Сексард на півдні країни засудив до умовного ув’язнення за «незаконне приєднання до озброєного формування, що брало участь у збройних сутичках».

Пояснюючи м'який вирок, суддя зазначив, що подібний злочин розглядається в Угорщині вперше і що підзахисний не усвідомлював, що порушує угорські закони. Згідно з угорським законодавством, угруповання проросійських бойовиків на Донбасі вважаються незаконними збройними формуваннями.

Вирок не набув чинності. Прокуратура подала апеляцію, вимагаючи для чоловіка реального позбавлення волі.

Крістіана Л. затримали минулого року в аеропорту Будапешта, куди він повернувся після участі у бойових діях проти української армії на Донбасі на боці так званої «ДНР». Колишній поліцейський поїхав на територію Донбасу, контрольовану проросійськими бойовиками, де долучився до незаконних збройних формувань, пройшов вишкіл і отримав фінансову винагороду за «службу».

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