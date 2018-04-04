США зафіксували випробування Росією протисупутникової зброї

Фото: U.S. Department of Defense

Росія 26 березня 2018 року в Плесецьку провела шості випробування ракети протисупутникового перехоплення системи протиракетної і протикосмічної оборони А-235 (дослідно-конструкторська робота «Нудоль»), повідомляє The Diplomat з посиланням на джерела в Пентагоні.

Видання зазначає, що даний тест виявився четвертим випробуванням А-235 (всього їх, за даними The Diplomat, проведено шість). Заявляється, що старт ракети вперше проведений зі штатною рухомою пусковою установкою, розробленою для цього комплексу, тоді як раніше старти проводилися з випробувальних пускових установок.

Видання, посилаючись на американських військових, відзначає, що протисупутникова зброю Росії включає в себе, зокрема, системи С-500 і А-235.

Також The Diplomat стверджує, що до кінця 2018 року навколо Москви буде розгорнута система протиракетної оборони, заснована на комплексі A-135 з модернізованою протиракетною 53Т6 (ABM-3 Gazelle за класифікацією НАТО).