Facebook заблокував російську «фабрику тролів»

Facebook видалив кілька сотень облікових записів, сторінок і публікацій російського Агентства інтернет-досліджень (АІД), відомого як «фабрика тролів». Про це глава компанії Марк Цукерберг повідомив Reuters.

У США АІД звинувачують у впливі на громадську думку американців за допомогою соцмереж під час президентської кампанії в 2016 році.

Відзначається, що багато видалених матеріалів опубліковані Федеральним агентством новин (ФАН). Служба безпеки Facebook проаналізувала сторінки і публікації і прийшла до висновку, що ФАН технологічно і структурно пов'язане з АІД.

За словами Цукерберга, агентство «неодноразово обманювало людей і маніпулювало ними по всьому світу». «Ми не хочемо бачити їх на Facebook, де б то не було», - підкреслив він.

Facebook і Google раніше заявили, що виявили тисячі постів рекламного характеру, нібито запущені російськими користувачами, які «вплинули» на результат виборів в 2016 році. Facebook нарахував 10 мільйонів жителів США, які могли постраждати в результаті рекламної кампанії. Російський слід в незвичайних рекламах соцмережі полягає в тому, що частина публікацій була оплачена рублями. При цьому частина постів була суто політичною, інші ж були орієнтовані на розпалювання дискусій на теми статі, раси, права на носіння зброї і багатьох інших.